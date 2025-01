Tomas Perez è un 'cinque' classico, un organizzatore che detta i tempi di gioco, più che un giocatore creativo ossessionato dalle rabone. Questo l'identikit tracciato da Olé per descrivere alla platea europea il centrocampista argentino classe 2006 del Newell's Old Boys, talento che l'Inter vorrebbe portare in Italia già in questa finestra di mercato.

Nell'articolo dell'edizione online del quotidiano di Buenos Aires, inoltre, viene citata una frase di una persona vicina al Settore giovanile della Lepra: "Tatticamente è uno dei migliori del club. Capisce tutto del gioco, è molto intelligente". La storia di Pérez inizia al Gimnasia de Rosario, ma l'esplosione avviene nel club che fu di Maradona e Messi, dove ha lasciato da subito un segno indelebile. Tanto che nel 2022, a soli 16 anni, Adrián Taffarel lo ha promosso nella squadra Reserva: "Tomás Pérez, per me, sarà un centrocampista centrale da Primera Division", disse all'epoca l'allenatore.

Dalla caratteristiche tecniche del ragazzo, poi, si passa a parlare della trattativa, per la quale non ci sono grandi aggiornamenti. I colleghi argentini fanno un semplice recap di quanto successo la scorsa settimana, con le parti che non sono arrivate a un accordo, nonostante il viaggio a Milano del presidente Ignacio Astore. Il club di Viale della Liberazione ha offerto tre milioni di euro di base fissa più quattro milioni di euro di bonus, mentre il NOB ne chiede 4 + 4.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!