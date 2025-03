INTER-UDINESE 2-0 (12' Arnautovic, 29' Frattesi)

HALFTIME REPORT - Dimostrazione di forza della squadra di Simone Inzaghi, che controlla senza troppi patemi il primo tempo e strappa più di una volta applausi ai presenti allo stadio. Due gol, firmati da Marko Arnautovic e da Davide Frattesi che ha recitato un ruolo da protagonista assoluto, e tante belle azioni degne di nota per i nerazzurri che non trovano troppe resistenze da parte della formazione bianconera, apparsa spesso in evidente difficoltà.

45' + 2' - Chiffi decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Arnautovic e Frattesi.

45' + 1' - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Frattesi è un fiume in piena: strappo a metà campo e palla a Thuram che guadagna un corner.

45' - Fallaccio su Mkhitaryan impegnato in interdizione. Si attende solo il recupero.

43' - Udinese che prova a guadagnare metri, ma Inter che esce con grande maestria. San Siro applaude.

38' - Fischio opinabile di Chiffi per un contatto tra Acerbi e Lucca, punizione Udinese.

37' - Primo vero squillo dell'Udinese: Ehizibue mette in area trovando Lucca che prova il colpo di testa ravvicinato. Sommer para senza problemi.

35' - Gioco fermo, Kamara a terra. I nerazzurri ne approfittano per dissetarsi.

34' - Dimarco rinuncia ad un contropiede invitante in quanto vede Ehizibue a terra dopo avergli sottratto il pallone e manda fuori.

IL GOL DI FRATTESI: Altra azione orchestrata da Mkhitaryan, che lanciato da Carlos Augusto favorisce il supporto di Dimarco bravo a trovare Frattesi sul dischetto del rigore. Esecuzione micidiale e pallone nel sacco.

29' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIII!!!

29' - Carlos Augusto interviene in scivolata su un cross da destra, Sommer esce ed evita il calcio d'angolo.

27' - Tacco di Arnautovic che però non trova nessun compagno in area, Okoye esce e controlla.

25' - Brutto cross di Lovric, col pallone che finisce direttamente sul fondo.

23' - Udinese che ora gestisce il possesso palla. Grande intercetto di Thuram su Kamara poi c'è fallo su Frattesi.

21' - Finito lo sciopero, la Curva Nord inizia a cantare. Rischio in area nerazzurra dopo un disimpegno non impeccabile di Dimarco, spazza Calhanoglu.

19' - Scontro vis-a-vis tra Atta e Mkhittaryan, l'armeno rimane a terra per qualche istante.

17' - Ancora Thuram rapidissimo sulla destra, palla in area per Arnautovic che prova a lanciare Frattesi ma il pallone è troppo profondo.

16' - Bijol strattona Arnautovic, Chiffi concede una punizione per l'Inter.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Azione da manuale dell'Inter, innescata da Thuram che salta Solet, mette in mezzo per Mkhitaryan che appoggia verso Dimarco, bravo a imbeccare Arnautovic che col sinistro buca la porta di Okoye

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCC!!!

8' - Cosa si è mangiato Frattesi!!! Palla recuperata da Thuram dopo errore di Kamara, servito Mkhitaryan che entra in area e guadagnato il fondo appoggia per Frattesi, che prova un primo tiro respinto poi manda il tap-in fuori.

6' - Pavard prova a mettere un pallone in mezzo, Thuram prova ad avventarsi ma scivola. Recupera l'Udinese.

5' - Azione innescata da Arnautovic, che appoggia per Mkhitaryan bravo a trovare in area Frattesi. Conclusione volante dell'ex Sassuolo, palla fuori.

1' - Calhanoglu dà l'illusione del gol! Botta fortissima dalla distanza del centrocampista turco, servito da Thuram. Palla che colpisce l'esterno della rete.

18.00 - Sarà l'Udinese a battere il calcio d'inizio: PARTITI!

17.58 - Darmian e Bijol davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.56 - Inter e Udinese entrano in campo per il rituale prepartita.

17.44 - Le squadre fanno progressivamente rientro negli spogliatoi, fra pchi minuti il calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 2-0

MARCATORI: 12' Arnautovic, 29' Frattesi

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Correa, 21 Asllani, 23 Barella, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 56 Spinaccè, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 28 Solet; 19 Ehizibue, 8 Lovric, 25 Karlstrom,14 Atta, 11 H. Kamara; 32 Ekkelenkamp; 17 Lucca.

In panchina: 66 Piana, 93 Padelli, 5 Payero, 6 Zarraga, 9 Davis, 20 Pafundi, 21 Bravo, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 77 Modesto, 99 Pizarro.

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: M. Rossi - Fontemurato. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Paterna. Assistente VAR: Pezzuto.

Note

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 2'.

