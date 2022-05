INTER-SAMPDORIA 0-0

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA

INTERVALLO - Le notizie che giungono da Reggio Emilia, con il Milan che dilaga allegramente sul campo del Sassuolo, depauperano di significato quanto sta accadendo a San Siro, dove l’Inter in questi primi 45 minuti costruisce la solita mole industriale di occasioni senza mai trovare la via del gol, tra errori di misura e parate strepitose di Emil Audero. A questo punto, a meno di cataclismi al Mapei Stadium, la volata per il titolo pare segnata.

45' - Finisce in questo istante il primo tempo: Inter e Sampdoria a riposo sullo 0-0!

44' - Colpo di testa di Dumfries, pallone fuori

41' - Audero chiude la porta anche a Lautaro, lanciato da Barella. Sul tap-in, il Toro calcia di foga mandando palla in fallo laterale.

38' - Possesso palla per l'Inter, che continua a rimpallare sulla difesa avversaria. Poi Audero si supera sul colpo di testa di Correa. Ci prova Brozovic da fuori, il portiere doriano c'è.

- Arriva il terzo gol del Milan con Kessie.

35' - Incessante il sostegno della Curva Nord, mentre il resto dello stadio appare tramortito dalla notizia del 2-0 del Milan.

34' - Thorsby atterra Bastoni in area nerazzurra, punizione inevitabile.

33' - Flipper in area doriana, alla fine la difesa risolve. Intanto, Giroud a Reggio Emilia trova il gol del raddoppio Milan.

32' - Lautaro strappa e va a servire Barella, il cui tiro è respinto.

31' - Passaggio troppo profondo di Brozovic, che non favorisce il movimento di Correa.

29' - Scontro Barella-Sabiri, Di Bello fischia fallo contro il nerazzurro che viene ammonito per proteste.

28' - Pericolo Samp con Candreva! Diagonale insidioso dell'ex interista che finisce fuori di pochissimo.

28' - Audero anticipa Correa lanciato in contropiede, poi ha qualcosa da ridire al giocatore nerazzurro.

27' - Ci prova ancora Lautaro, tiro debole e facile per Audero.

26' - Prova il cross Bastoni, Audero para sicuro in presa alta.

25' - Lautaro! Colpo di testa del Toro e pallone fuori di nulla, grande occasione per l'argentino.

24' - Perisic! Buona chance per il croato da corner, pallone deviato in angolo da un difensore.

22' - Ancora Bereszynski stavolta ci mette la testa sul cross di Perisic. Corner per l'Inter, Audero smanaccia.

21' - Tentativo di lancio per Bereszynski, pallone troppo profondo.

- Giroud ha portato in vantaggio il Milan sul Sassuolo.

16' - Grande anticipo di Dumfries, che però perde l'attimo buono e consegna il pallone ad Audero.