INTER-CAGLIARI 2-0 (13' Arnautovic, 26' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Nel giorno della maglia dedicata a Valentino Rossi, l'Inter scatta meglio dalla griglia e tiene il controllo della partita per tutto il primo tempo, rischiando solo in un'occasione dove però Yann Sommer è attento sulla conclusione di Roberto Piccoli. Serata di ispirazione per Marko Arnautovic, che firma il gol del vantaggio con un inserimento di pura forza poi serve a Lautaro Martinez la palla per il 2-0.

------

45' + 2' - E arriva il duplice fischio di Di Bello che decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Cagliari, le firme sono di Arnautovic e Lautaro.

45' + 2' - Lancio di Barella che prova a premiare l'inserimento di Frattesi, pallone però troppo lungo.

45' + 1' - Due di recupero. Assist di Arnautovic per De Vrij che prova il tiro, mura la difesa.

45' - Primo tentativo dalla bandierina anche per l'Inter.

43' - Altro lampo di Arnautovic che innesca un'azione conclusa da Lautaro con una rovesciata che termina fuori.

42' - Lautaro salta Palomino ma il tentativo di autolancio è troppo profondo, Caprile controlla.

42' - Gioco continuo di triangolazioni per l'Inter.

39' - Lautaro prova a partire in transizione, ma inciampa e si rialza zoppicando.

37' - Contatto Deiola-Lautaro, la cosa sembra veniale ma per Di Bello è fallo del capitano rossoblu.

36' - Lautaro prova un tiro cross che non è buono per Arnautovic e non inquadra la porta.

34' - Rientro di Barella e chiusura in scivolata per il primo corner del Cagliari.

34' - Arnautovic impreca, Calhanoglu non riesce a servirgli un pallone nel giusto modo e l'azione sfuma.

32' - Mina a terra, colpito da Lautaro. L'attaccante nerazzurro sghignazza, probabilmente accusa il difensore di fare una sceneggiata...

32' - Arnautovic prova l'ennesimo numero, serata portentosa dell'austriaco. Poi Lautaro protesta per un fallo di mano non sanzionato da Di Bello.

IL GOL DI LAUTARO MARTINEZ: Arnautovic sta vivendo una giornata di grande ispirazione, dopo il gol inventa un assist di pregio che manda Lautaro a tu per tu con Caprile. Il Toro non se lo fa dire due volte, palla morbida e estremo rossoblu battuto.

26' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

25' - Clamorosa parata di Sommer. Zappa strappa la palla a Barella e inventa un lancio perfetto per Piccoli che si ritrova lanciato in campo aperto. La conclusione a botta sicura dell'ex Atalanta è però intercettata dal portiere elvetico.

23' - De Vrij e Piccoli si allacciano in area nerazzurra, deve intervenire l'assistente per segnalare il fallo a Di Bello.

22' - Calhanoglu ruba palla e lancia per Lautaro, che però impatta malissimo col pallone.

20' - Frattesi a terra dopo una gomitata subita da Piccoli, gioco fermo.

19' - Palla fuori misura di Dimarco per Barella che finisce fuori, Barella approva comunque la scelta del compagno.

18' - Altra azione sulla sinistra orchestrata da Barella e Carlos Augusto che guadagna una rimessa laterale.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Azione corale di gran pregio dell'Inter, conclusa alla grande dall'inserimento di Arnautovic che approfitta del filtrante e di potenza manda la palla sotto la traversa.

13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIICCCCCCCCCCC!!!

11' - Palla rubata a De Vrij e contropiede del Cagliari, Bisseck salta e di testa toglie le castagne dal fuoco.

10' - Qualche problema per Mina, che deve ricorrere all'aiuto dei medici. Fischi di San Siro perché il colombiano resta in campo per qualche istante di troppo.

9' - Carlos Augusto prova la conclusione al volo dopo calcio di punizione, ma cicca clamorosamente la palla.

8' - Occasione per Lautaro! Lanciato da Dimarco, il Toro taglia bene in area ma davanti a Caprile calcia sull'esterno della rete.

5' - Ora è il Cagliari a gestire palla, Dimarco riesce ad evitare un corner sul lancio di Zortea.

3' - Lautaro resiste alla carica di un avversario, poi viene atterrato da Zortea.

2' - Arnautovic toglie a Zalewski un pallone goloso, lanciato da Dimarco sulla sinistra. Altra giocata sontuosa di Barella.

1' - Subito Barella a strappare applausi prima con un gran recupero poi con un sombrero a ubriacare un avversario.

-----

18.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.58 - Lautaro e Deiola davanti a Di Bello per il sorteggio.

17.55 - Squadre che guadagnano il centro del campo per il rituale prepartita. Curva Nord che torna a esporre per qualche secondo uno striscione in balaustra: "Noi abbiamo l'Inter nel cuore".

17.46 - Riscaldamento concluso, fra poco si comincia.

-----

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 2-0

MARCATORI: 13' Arnautovic, 26' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI: 25 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 24 Palomino; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 14 Deiola, 3 Augello; 9 Coman; 91 Piccoli.

In panchina: 1 Ciocci, 71 Sherri, 6 Luperto, 10 Viola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 30 Pavoletti, 33 Obert, 70 Gaetano, 77 Luvumbo, 80 Mutandwa, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Berti, Cecconi. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Paterna.

Note

Corner: 1-1

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!