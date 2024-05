Al termine della stagione le strade di Alexis Sanchez e dell'Inter si separeranno. Il Niño Maravilla l'ha fatto capire la notte dei festeggiamenti del ventesimo scudetto con un mini-discorso dal sapore d'addio e adesso iniziano a rincorrersi le voci sulla possibile squadra del prossimo futuro.

Secondo quanto riferito da La Tercera ci sono due club interessati in cui l'attuale numero 70 nerazzurro ha già militato in passato, ovvero Udinese e River Plate: sia i friulani che Los Millonarios avrebbero iniziato i primi sondaggi per provare a capire se ci sia la disponibilità del giocatore a tornare 'a casa'. "Nel caso della squadra friulana c'è un legame anche oltre il calcio, visto che l'attaccante ha proprietà e vigneti in quella zona d'Italia", ricordano i colleghi cileni.

Nonostante questo, però, entrambi gli scenari appaiono complicati per l'ambizione del giocatore: chi sta vicino ad Alexis garantisce che il Niño punta a restare in Europa perché si sente di essere ancora in grado di lottare per obiettivi importanti, come la Champions League.

