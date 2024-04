Il Sole 24 Ore conferma la posizione assunta dieci giorni fa riguardo alla situazione di Steven Zhang e dell'Inter. Situazione che, come riporta il giornalista Carlo Festa sui propri canali social non è cambiata: l'ipotesi è che Oaktree prolunghi l'accordo per breve tempo in modo da dare a Zhang la possibilità di trovare un compratore o un rifinanziatore.

