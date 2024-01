La prima finale della nuova Supercoppa italiana col format delle Final Four sarà tra Napoli e Inter, avversarie domani sera allo stadio Al-Awwal di Riyhad per giocarsi il primo trofeo stagionale e qualche milione di euro, che di questi tempi fa sempre comodo. Come sottolinea oggi Il Sole 24 Ore, infatti, per la nuova versione della Supercoppa la Serie A incasserà 92 milioni di euro, visto che l'accordo prevede che si svolgano in Arabia quattro edizioni nell’arco di 6 anni.

Per l'edizione 2023, che vede appunto l'Inter in finale, la Lega Serie A incasserà circa 23 milioni di euro, 15 dei quali finiranno ai club partecipanti con questa suddivisione: 3,2 milioni totali alle due semifinaliste sconfitte (Fiorentina e Lazio), 4 milioni alla finalista sconfitta e 8 milioni alla vincitrice. "I restanti 8 milioni poi vengono così suddivisi: 2,5 milioni vanno agli altri 16 club di Serie A; 2,5 milioni in tasse, 1 milioni in commissioni e 2 milioni restano alla Lega", precisa il quotidiano finanziario.

Nella vecchia versione della Supercoppa con finale secca i proventi erano di circa un terzo: la vittoria dell'Inter sul Milan nella scorsa edizione al King Saud University Stadium di Riyadh aveva in montepremi di circa 7,5 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!