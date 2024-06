Oggi, alle ore 18, Milan Skriniar e Romelu Lukaku si rivedranno di nuovo in campo, ma da avversari. I due ex nerazzurri si sfideranno in Belgio-Slovacchia a Euro 2024 dopo gli anni trascorsi insieme all'Inter: "È un ottimo giocatore - dice lo slovacco su Big Rom nella conferenza stampa della vigilia -. È fisico, molto veloce e fa gol. In questi tre anni (all'Inter, ndr) ho potuto sperimentare quanto sia difficile giocare contro di lui".

Skriniar ammette anche di avere ancora contatti con il belga, nonostante le scelte abbiano portato uno a Parigi e l'altro a Londra: "Ci siamo scritti qualche giorno fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Lui non vede l'ora quanto me, sarà sicuramente una bella partita. Avremo molti duelli".

"Le mie emozioni sono le stesse dell'inizio - aggiunge Skriniar -. Aspetto con ansia ogni singola partita, ogni volta che sento il giusto nervosismo. Mi piace il calcio e lo gioco ancora come se fossi un ragazzino. La responsabilità spetta di più a me dato che sono il capitano e ci si aspetta di più da me, ma di questo non ho paura. Penso di essere pronto e cercherò di aiutare i ragazzi. Voglio soprattutto dare la migliore prestazione possibile in modo da poter ottenere un buon risultato come squadra".

