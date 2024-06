Più complicato del previsto il rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti non convergono sull'aspetto temporale: l'Inter, anche ora che è in mano a Oaktree, vorrebbe continuare con la filosofia degli ultimi rinnovi, quindi annualmente, mentre Inzaghi ragiona a più ampio raggio.

La rosea riferisce come il club, da questo punto di vista, sia stato piuttosto fermo anche nell'ultimo vertice con l'agente Tinti: nessuna modifica alla proposta originaria di un anno in più rispetto all'attuale accordo. Ricetta vincente non si cambia secondo i campioni d'Italia. Ma proprio da qui nasce la legittima voglia di avere un contratto più lungo rispetto agli altri a cui era abituato: lo status raggiunto da Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e la richiesta di arrivare a una firma fino al 2027 si spiega con i risultati di campo ottenuti. Per cui, non 2026 ma 2027.

La soluzione potrebbe essere quella di legare un anno in più da far scattare a determinate condizioni. Se ne parlerà a inizio settimana, quando Tinti arriverà in sede per la terza volta in poco tempo.