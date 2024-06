Emiliano Viviano, intervenuto sulle frequenze di TvPlay, ha espresso con vena polemica alcune convinzioni analitiche alla luce della prova degli azzurri di ieri: "A me dà fastidio considerare normale che un ragazzo come Bastoni, classe '99 che ha giocato una finale di Champions, giochi a quel livello. Vengono invece esaltati giocatori, e non faccio i nomi, che giocano in altre Nazionali che a Bastoni non legano le scarpe. Lo posso assicurare questo".