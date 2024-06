Nell'edizione odierna de La Repubblica c'è spazio per l'analisi di Paolo Condò, che è tornato sull'avvio shock degli azzurri contro l'Albania dopo l'errore di Dimarco, prontamente rimediato con una prestazione positiva dei ragazzi di Spalletti: "L’Italia ha impiegato un quarto d’ora per rimontare il micidiale incidente di Dimarco e sorpassare l’Albania, rimettendola alla periferia del villaggio come deve essere, e com’era prima che il consueto mix di rispetto, prudenza e scaramanzia la elevasse al rango di avversaria terribile".