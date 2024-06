Tra i tanti argomenti toccati da Beppe Marotta nell'intervento a Radio Anch'io Lo Sport c'è anche quello riguardante i propositi di Oaktree e in generale delle proprietà straniere nel calcio italiano. "Oggi ci sono dieci proprietà straniere in Serie A. Non c'è più il mecenatismo e meno male arrivano capitali stranieri perché altrimenti perderemmo competitività. E' chiaro che investitori come Oaktree manifestano la volontà di mantenere continuità e stabilità di gestione con grande trasparenza, ma anche rigidità economico-finanziaria. Mi sembra giusto: no alle spese folli, sì alla valorizzazione dei giovani. Questo dev'essere il nostro motto"

Spese folli che spesso riguardano anche le commissioni agli agenti. "Assolutamente sì, nella scorsa stagione abbiamo speso un miliardo di commissioni, sono soldi che finiscono fuori dal sistema - continua Marotta - Capisco e rispetto la professione, ma spesso si assiste a situazioni non eccessivamente chiare e vanno quindi regolamentate, per quanto questi professionisti facciano ormai parte del movimento".