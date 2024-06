Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha preso le difese di Marcus Thuram e Kylian Mbappé dopo le loro dichiarazioni relative al voto che coinvolgerà il loro Paese il 30 giugno e il 7 luglio: "Prima ancora che dei calciatori, sono dei cittadini come gli altri. E come tali hanno totale libertà di espressione. Hanno espresso le loro convinzioni in base a quella libertà d'espressione che la Federazione concede loro nel rispetto per i principi della Repubblica, come ho scritto in un comunicato".

Diallo prosegue: "Hanno chiarito la loro posizione, io lo faccio in un'altra maniera; ma siamo tutti complementari per convincere le persone di tutto il Paese a votare. Adesso, passiamo allo sport, alla partita contro l'Austria; è per questo che siamo qui, per dire di giocare a calcio", ha affermato Diallo fuori dal ritiro della squadra di Didier Deschamps a Dusseldorf ai microfoni di RMC Sport.