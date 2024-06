Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha commentato l'esordio vincente dell'Italia agli Europei contro l'Albania, soffermandosi in particolar modo sulla prestazione di alcuni giocatori dell'Inter.

"Mi è piacuto molto Barella, mentre Frattesi può essere veramente un'arma in più per questa Nazionale - le sue parole -. E' un centrocampista che attacca la profondità come pochi".