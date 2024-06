Il Corriere della Sera elegge oggi Nicolò Barella come testimonial ideale della nazionale. Sta giocando, si legge, il calcio migliore della carriera, è pilota e motore della squadra, un po' Pirlo e un po' Gattuso. Con dieci gol ha superato anche Francesco Totti.

Poco prima dell'Europeo ha celebrato il matrimonio con l'Inter allungandolo di altri cinque anni a 6,5 milioni a stagione, il calciatore italiano più pagato in Serie A. Un periodo felice, anche e soprattutto per la nascita del figlio Romeo, il 6 giugno. Nel mezzo un piccolo infortunio e la corsa contro il tempo per esserci già alla prima. Il giocatore, svela il Corsera, è rimasto colpito da come la squadra lo ha riabbracciato, facendolo sentire molto importante.