A quasi un mese dal triplice fischio della stagione 2023/24, l'Inter è pronta a ripartire. E con lei i suoi tantissimi tifosi, pronti a tornare a riempire il Meazza con il solito trasporto di sempre, come attesta il sold-out di abbonamenti già raggiunto in sole due settimane.

"Per cercare di accontentare il maggior numero di tifosi possibili, il Club ha deciso di mettere in vendita gli ultimi abbonamenti disponibili, dedicati a potenziali nuovi abbonati iscritti alla waiting list per la stagione 2024/25" si legge su Inter.it che rende note le modalità di acquisto.

"Alle ore 12 di martedì 18 giugno avrà il via la fase dedicata agli iscritti alla waiting list 24-25, aperta al termine delle vendite degli abbonamenti della stagione appena conclusa. Saranno messi a disposizione gli ultimi 600 posti di Terzo Anello Verde, a 299€ per la formula BASE e 359€ per quella PLUS. Per poter accedere, sarà importante utilizzare il proprio numero di tessera Siamo Noi attiva e in corso di validità, anche se differente da quella indicata in fase di iscrizione (perché sostituita durante l’anno)".