Dopo la fine della Copa America, la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Valentin Carboni faranno il punto sul futuro del giocatore, come riporta oggi Tuttosport. Due possibili strade: restare agli ordini di Inzaghi (difficile) oppure una cessione in prestito. Questo perché Piero Ausilio non vuole perdere quello che può diventare un fuoriclasse.

Oggi il cartellino vale 30 milioni di euro e molto dipenderà anche dall'orientamento di Oaktree, sempre considerando che c'è l'opzione della cessione con "recompra".