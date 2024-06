Rinnovo Lautaro: è tutto definito. Lo ha sancito ieri Marotta e lo ribadisce stamane il Corriere dello Sport.

"Il rinnovo di Lautaro è virtualmente fatto - ha spiegato ieri il presidente dell'Inter -. Manca solo da raccogliere la firma e non è semplice visto che si trova dall'altra parte del mondo a disputare la Coppa America".

In realtà - come sottolinea il quotidiano romano - la strada non dovrebbe essere così complessa per ottenere l'autografo del Toro. Anzi, tutto lascia credere che entro giovedì, giorno del debutto dell’Argentina nella rassegna continentale, il capitano possa definire il prolungamento. A quel punto non resterà che dare l’annuncio ufficiale.