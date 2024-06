Alessio Tacchinardi esalta le qualità di Nicolò Barella dalle colonne di Tuttosport. "La sua crescita? Direi clamorosa. Per lui questo Europeo rappresenta davvero l'ultimo step per issarsi nella cerchia dei più grandi a livello internazionale. È cresciuto tanto, è migliorato anche grazie al lavoro di Inzaghi e adesso sa davvero stare in campo in ogni fase della gara, non si contenta mai e sa fare bene tutte le fasi. Lui troppo generoso? Preferisco tutta la vita uno generoso e che non molla a uno che si accontenta. Poi sì: essere allenati da Inzaghi o da Spalletti è una gran fortuna per un centrocampista e ogni consiglio va seguito ma, ripeto, tutta la vita meglio la generosità. E poi si intuisce che ora ha molta più consapevolezza di sé: è migliorato molto anche in certi atteggiamenti, ha ridotto le proteste appariscenti ed è diventato un centrocampista totale: attacca, segna, difende, imposta".

Elogi anche per il lavoro di Spalletti. "Luciano ha preso molto dagli altri allenatori e, soprattutto, ha preso molto sul serio questo lavoro da ct. Non si è limitato a guardare le partite, ma ogni settimana andava a vedere gli allenamenti, a capire come e su chi lavoravano i vari allenatori: da Motta a Inzaghi, da Allegri a Sarri".