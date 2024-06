Il Corriere dello Sport non ha dubbi: nella prossima settimana ci sarà sicuramente un nuovo contatto con il Genoa per parlare nuovamente di Josep Martinez, il portiere scelto per affiancare un anno Sommer prima di riceverne l'eredità nella stagione 2025/2026.

Secondo il quotidiano romano, ormai si tratta solo di individuare la contropartita tecnica da inserire nell'operazione che porterà lo spagnolo a Milano. Al Genoa, in particolare, piace Oristanio, reduce dal prestito al Cagliari: è lui il preferito del Grifone.