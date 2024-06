L'ultima follia di Felipe Melo va in scena in Brasile. La causa scatenante arriva al 95' di Fluminense-Atletico Goianiense, match valido per il campionato brasiliano: è in quel momento che l'ex Inter si scaglia contro l'addetto stampa della squadra rivale, scaraventandolo a terra con uno spintone dopo il gol vittoria di Zuleta. Adesso, stando a quanto riferisce la stampa brasiliana, rischia fino a 12 giornate di squalifica.