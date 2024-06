Come logico che fosse, le parole di Marcus Thuram e Kylian Mbappé in merito alle prossime elezioni hanno alimentato ulteriormente un dibattito già incendiario in Francia. A commentare le esternazioni dei due attaccanti dei Bleus è ora Pascal Praud, ex dirigente del Nantes e giornalista dell'emittente CNews, noto sostenitore del Rassemblement National. Nelle sue dichiarazioni non c'è un attacco diretto ai giocatori ma un invito ad assumersi la responsabilità delle loro parole: "Kylian Mbappé ha preso un tono solenne e ha parlato di sé in terza persona per annunciare alla Francia che il momento è serio, che è una sequenza storica e che lui, Kylian Mbappé, doveva parlare al mondo e alla città. Dobbiamo combattere gli estremismi, ha detto il capitano dei Bleus, ma come tutti sanno, alcuni sono più estremi di altri per gli addetti stampa del campo del bene di cui Mbappé è una figura. Quando parla di tolleranza, diversità e rispetto, tutti immaginano che stia enunciando il catechismo degli anti-RN che accettano il signor Poutou, candidato del Fronte Popolare alle elezioni legislative e che grida: 'No Pasaran' a Jordan Bardella e ai suoi amici".

Praud prosegue: "Mbappé aggiunge di essere in linea con la posizione di Marcus Thuram, un altro nazionale della squadra di Didier Deschamps. Mbappé e Thuram sono cittadini e come tali hanno il diritto di esprimere le proprie convinzioni. Su Cnews la libertà di espressione non ha prezzo e non sono io a criticarli per questo. La FFF deve essere neutrale e lo ha ribadito, però i giocatori sono liberi e parlano a loro nome senza impegnare l'istituzione. Almeno questa dichiarazione di Thuram farà la gioia di coloro che combattono le disuguaglianze salariali. Se il Fronte Popolare vincerà il 7 luglio, gli stipendi superiori a 400.000 euro all'anno saranno tassati al 90%. E si parla di una somma 20 volte inferiore al reddito attuale di Marcus Thuram. Sono sicuro che accetterà di buon grado questa drastica riduzione del suo stipendio. Solo che non è preoccupato, gioca in Italia. Tuttavia, 'No Pasaran' richiede sacrifici, anche finanziari, ma cosa sono i soldi quando è in gioco il futuro della patria?", conclude con tono ironico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!