Il cammino dell'Inter U15 si ferma in semifinale. I ragazzi di Fautario, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, escono sconfitti 2-0 contro i giallorossi, che volano in finale, nella quale sfideranno il Genoa. Una stagione, comunque, condotta con grande determinazione per tutto il gruppo, che è cresciuto dall'inizio alla fine. Ed è sempre un certificato più che positivo vedere i ragazzi dei settori giovanili migliorare nel percorso.