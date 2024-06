Luciano Spalletti, non più tardi di qualche giorno fa, aveva sottolineato l'importanza di poter usufruire del blocco Inter per la sua Nazionale. E così ha fatto: cinque nerazzurri su cinque impiegati nella prima a Euro 2024. Di loro, solo Darmian è partito dalla panchina: segno tangibile di quanto il c.t. azzurro voglia usufruire della scia positiva di chi ha stravinto lo scudetto.

Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, ricordando come Bastoni abbia firmato il pari, Barella sia stato fondamentale non solo per il gol, Dimarco abbia saputo reagire all'iniziale choc del gol regalato e Frattesi sia stato molto utile in appoggio all'attacco. InterNazionale a tutti gli effetti.