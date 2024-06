Alla fine anche Valentin Carboni è riuscito a strappare la convocazione per la Copa America con l'Argentina, dove farà compagnia a Lautaro Martinez. Il talentuoso classe 2005 è il quarto interista che prenderà parte alla competizione: insieme a lui e al capitano dell'Inter ci saranno anche Tajon Buchanan (Canada) e Alexis Sanchez (Cile). Per i quattro nerazzurri sarà un torneo particolare in cui si sfideranno tutti nella prima fase: nel Gruppo A sono state infatti sorteggiate Argentina, Canada, Cile e Perù.

Di seguito l'elenco completo e il calendario dei match che vedranno coinvolti i calciatori nerazzurri:

ARGENTINA

Lautaro Martinez, Valentin Carboni

Argentina-Canada - venerdì 21/06, ore 02:00 – Gruppo A | Atlanta

Cile-Argentina - mercoledì 26/06, ore 03:00 – Gruppo A | East Rutherford

Argentina-Perù - domenica 30/06, ore 02:00 - Gruppo A | Miami Gardens

CANADA

Tajon Buchanan

Argentina-Canada - venerdì 21/06, ore 02:00 – Gruppo A | Atlanta

Perù-Canada - mercoledì 26/06, ore 00:00 – Gruppo A | Kansas City

Canada-Cile - domenica 30/06, ore 02:00 – Gruppo A | Orlando

CILE

Alexis Sanchez

Perù-Cile - sabato 22/06, ore 02:00 – Gruppo A | Arlington

Cile-Argentina - mercoledì 26/06, ore 03:00 – Gruppo A | East Rutherford

Canada-Cile - domenica 30/06, ore 02:00 – Gruppo A | Orlando

