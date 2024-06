Si terrà giovedì 20 giugno, alle ore 20.00, presso il FutsalClub in via Cadolino n. 6 a Nettuno (RM) la Festa Stellare organizzata dall’Inter Club Nettuno-Anzio per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto e della storica seconda stella. Una festa che avrà un'ospite d'eccezione, annunciato dal presidente del club Valerio Scalia: "Sono davvero emozionato che un beniamino nerazzurro come Nicola Berti abbia accettato il nostro invito e verrà a Nettuno per festeggiare insieme a noi la vittoria del ventesimo scudetto e della storica seconda stella. E' la prima volta, dalla fondazione del club nel 2010, che un giocatore dell'Inter viene a Nettuno a festeggiare con noi".