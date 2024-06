Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha toccato anche temi riguardanti il suo vecchio club, il Napoli. A partire dal futuro del capitano, Di Lorenzo. "Sono un po’ sorpreso, è sempre stato benvoluto dai compagni ed è un idolo dei tifosi. Mi dispiacerebbe... Conte? Significa che gli errori sono stati capiti. Conte ha personalità, è una scelta giustissima. La società gli darà una squadra forte, per tornare subito in Champions. Non so con quale modulo giocherà il Napoli, sono curioso pure io. Parlerà il campo, però ho condiviso la scelta di Conte: con lui a Napoli c’è di nuovo entusiasmo".