Tra i giocatori con cui l'Inter punta a fare cassa non c'è Pio Esposito. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri intendono continuare ad avere il controllo della punta 18enne che lo scorso anno ha ben figurato in Serie B nello Spezia.

Il più piccolo degli Esposito, in Liguria, ha giocato tutte le partite e messo a segno tre reti, utilissimo per la salvezza del club. Fisico e tecnica sono dalla sua, in tanti lo paragonano a Dzeko. Piace a diverse squadre e occhio in particolare a Cagliari e Genoa. Con il Grifone potrebbe entrare nell'operazione che porterebbe Josep Martinez in nerazzurro (ma ai genoani piacciono pure Satriano, Zanotti e Oristanio).

Sebastiano, invece, è finito nel mirino dell'Empoli.