Anno solare dai due volti quello dell'ex portiere dell'Inter André Onana. "Se la prima metà dell’anno è stata la migliore della carriera, con una Champions giocata da protagonista in nerazzurro, la seconda metà forse la peggiore di sempre" si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa luce sui nuovi problemi in patria che complicano la partecipazione alla prossima Coppa d’Africa dell'attuale estremo difensore dello United.

Secondo la Rosea continuano le tensioni con Samuel Eto’o, presidente della federazione camerunese nonché leggenda di casa Inter. "È un conflitto che ha radici antiche e che sta per esplodere di nuovo - si legge -. Nello spogliatoio si sentono, infatti, ancora i postumi della cacciata di Onana dal ritiro della nazionale nel bel mezzo del Mondiale del Qatar. I cocci non sono mai stati riparati, nonostante il ritorno di André per tre partite giocate recentemente dal Camerun". All'origine della rottura tra i due ex nerazzurri "non c’erano solo ragioni di natura tecnica" bensì anche diversi modi di pensare a proposito il gioco della squadra tra il c.t. Song e lo stesso portiere, "abituato con Simone Inzaghi a costruire l’azione con i piedi quasi da regista arretrato". Ma non solo. Secondo il quotidiano milanese "c’era stato semplicemente uno scontro tra ego ingombranti, come quelli dei due ex interisti. Da un lato la personalità eccentrica, 'estrema' di Onana, abituato a prendersi la leadership come ricordano bene all’Inter e a comportarsi da capitano pur senza fascia al braccio, dall’altro il ferreo controllo esercitato sulla nazionale del presidente Eto’o, non incline ad avere giocatori poco allineati o addirittura ribelli. Punti di partenza inconciliabili esplosi proprio dopo la sconfitta subita dalla Svizzera", match durante il quale i due portieri in campo a Doha erano Onana da un lato e Sommer, l’uomo che non lo sta facendo rimpiangere in nerazzurro, dall'altro.

A quanto pare all'interno dello spogliatoio del Camerun "pesa ancora la mancata ricomposizione tra i due ex amici. Il rapporto tra i due è completamente esaurito e questo condiziona parecchio il clima nella squadra" al punto che "Onana è in dubbio se accettare o no la chiamata (per la Coppa d'Africa, ndr) che comunque arriverà: da un lato c’è il desiderio di giocare con la nazionale e difendere colori che ama, dall’altro la voglia di non ripetere le sofferenze post-Mondiale in Qatar". Il tutto in un contesto con lo United molto complicato: gli inglesi lasceranno il loro giocatore libero di partecipare alla competizione, ma va da sé - sottolinea la Gazzetta - che gradirebbero che rimanesse nel Regno Unito in un mese decisivo oltre che in un periodo delicato dettato dall'uscita dalle coppe europee e dall’ottavo posto in Premier.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!