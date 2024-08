Mehdi Taremi punta il Genoa. Oggi la Gazzetta dello Sport conferma l'anticipazione di FcInterNews (RILEGGI QUI): l'iraniano sta meglio e potrebbe esserci al debutto contro i rossoblu di Gilardino.

Il percorso di recupero dall'infortunio alla coscia sta dando i frutti sperati e cresce l'ottimismo per vedere l'iraniano almeno in panchina sabato 17 in Liguria. In questi giorni Taremi prosegue nel lavoro personalizzato, ma se tutto filerà liscio c’è l’idea di aggregarlo al gruppo tra martedì e mercoledì, conferma la rosea. Ferragosto in gruppo, per poi puntare dritto a un posto tra i convocati di Genova.

Avere tre punte a disposizione contro il Genoa era l'obiettivo iniziale di Inzaghi, in modo da gestire le forze tra carichi di lavoro e preparazione non omogenea considerando i rientri scaglionati di Lautaro e Thuram. A oggi l'idea è quella di vedere in campo la Thu-La dall'inizio, con Taremi pronto a subentrare in corsa.