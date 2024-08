Allenamento di scarico per chi ha affrontato ieri l’Al-Ittihad, normale per gli altri. Stefan de Vrij (qui l'anticipazione) svolgerà domani gli accertamenti medici di rito, ma da Appiano Gentile arriva una notizia positiva per l’Inter. Il recupero degli infortunati - come appurato da FcInterNews - procede positivamente, tanto che l’idea - qualora dovesse continuare tutto così - è che Mehdi Taremi e Marko Arnautovic possano tornare in gruppo tra martedì e mercoledì prossimo.

