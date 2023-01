In attesa della risposta di Milan Skriniar, la dirigenza dell'Inter è chiamata a risolvere le situazioni contrattuali di altri giocatori presenti in rosa. A partire da Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, due pilastri dell'undici titolare di Simone Inzaghi, entrambi in scadenza nel 2024. Come riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono già state le prime chiacchierate esplorative con i rispettivi entourage e nel prossimo mese ci saranno nuovi incontri. L'obiettivo è quello di arrivare in tempi brevi ad un accordo per evitare uno Skriniar bis, dopo l'entrata in scena del Psg. Filtra grande ottimismo in casa nerazzurra visto che entrambi hanno manifestato la volontà di restare.

Tutto fatto invece per Darmian che beneficerà ancora degli sgravi fiscali. "L'esterno attualmente guadagna 3,2 milioni netti che al lordo per il club sono poco meno di 4. Le cifre saranno leggermente ritoccate verso il basso", riporta la Rosea. Capitolo Dzeko. Il taglio per l'attaccante bosniaco, che percepisce 5,5 milioni di euro netti a stagione, dovrà essere più sostanzioso. L'ex Roma si è guadagnato però il rinnovo a suon di gol e la fumata bianca potrebbe arrivare in primavera.