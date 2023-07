Inter in pole per Alvaro Morata: lo conferma stamane la Gazzetta dello Sport. Superata la Roma con lo scatto di ieri, con i giallorossi impauriti dai costi che evidentemente pensavano essere inferiori. "Ieri l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono andati al sodo, ben oltre i buoni sentimenti e i ricordi del passato - si legge -. Loro hanno riallacciato i rapporti con l’Atletico e cercato di chiarire una volta per tutte quale sia il prezzo dell’attaccante. Poi hanno pure contattato l’entourage del giocatore che sarà risentito oggi per entrare nel cuore dell’affare. Un primo movimento utile a capire quanto lo spagnolo sia pronto a spalancare le porte all’Inter: Alvaro preferirebbe, infatti, il nerazzurro per una questione di ambizioni e di... Champions".

L'Atletico continua a chiedere 20 milioni per il centravanti e resta il mistero attorno alla clausola che dovrebbe diventare di 12 milioni dopo il rinnovo. "Nella riunione con l’agente di Alvaro oggi, i nerazzurri pensano di offrire circa 15 milioni: non quello che vuole l’Atletico, ma così potrebbe iniziare ad aprirsi una breccia", spiega la Gazzetta.

