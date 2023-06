Luka Romero, fantasista spagnolo classe 2004 che si è svincolato dalla Lazio, è l'ultimo obiettivo di mercato, in ordine cronologico, che accomuna Inter e Milan (ne parlavamo già il 14 maggio). Dopo l'interessamento dei rossoneri per l'ex Maiorca, secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, i nerazzurri hanno fatto la loro mossa con Piero Ausilio che nel suo blitz londinese della scorsa settimana ha incontrato il suo agente, Fali Ramadani.

"Per l'Inter, che con Thuram ha (per ora) sistemato l'attacco dopo il mancato rinnovo di Dzeko, è un'opportunità che sarà valutata nei prossimi giorni. Il fatto che potrebbe arrivare a parametro zero intriga ma adesso il mirino nerazzurro è soprattutto su Big Rom e Frattesi", si legge sull'edizione online della rosea.