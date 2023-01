E' palese, però, che non si arriverà a fine stagione con questa situazione di standby, anche perché il club di Viale della Liberazione sente di aver fatto il massimo a livello economico per convincere il capitano, il quale dovrà comunicare la scelta anche ai tifosi, compresa la Curva Nord, che negli ultimi giorni si è esposta eccome invocando la permanenza a gran voce la permanenza del numero 37 . "I dirigenti di Zhang tengono particolarmente a far sapere di aver fatto il possibile, anzi oltre. Faranno un tentativo per venderlo all'emiro negli ultimi giorni di mercato e ricavare qualche milione? Probabile, ma si tratta di un'operazione difficile da mettere in piedi se a Parigi non rileveranno un'improvvisa e immediata necessità di un rinforzo in mezzo per gli ultimi 5 mesi scarsi della stagione. Se, come tutto lascia pensare, lo slovacco andrà via a parametro zero dopo il 30 giugno, l'Inter di rammarichi ne avrà pochi. Idem i tifosi che hanno fatto il massimo per far capire al calciatore quanto il popolo nerazzurro gli vuole bene", si legge sulla rosea.

