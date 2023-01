L'Inter tornerà negli Stati Uniti nella prossima estate. Secondo l'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrebbe disputare qualche amichevole al di là dell'Oceano, dove nel 2026 verrà disputatato il prossimo Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un viaggio che potrebbe avere sia sviluppi societari, per attirare nuovi partner, sia sviluppi economici per attirare nuovi sponsor. Zhang è ancora alla ricerca di un socio che rilevi il 31,05% in mano a LionRock.