La 'verticalità', secondo la Gazzetta dello Sport, è l'arma tattica più appuntita a disposizione dell'Inter per far male al Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Per avvalorare questa tesi, i colleghi della rosea hanno portato come esempio due partite manifesto in cui la squadra di Inzaghi, sulla scia di quella contiana dello scudetto, ha abbassato il baricentro consapevolmente per poi colpire cercando velocemente le punte: Inter-Barcellona e Inter-Napoli. Una strategia spiegata bene da Romelu Lukaku alla CBS dopo un euroderby: "Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto in contrattacco, quest’anno abbiamo provato a cambiare col pressing alto, che ci è costato molti gol presi — ha raccontato il belga —. L’allenatore ha deciso di tornare indietro, di essere compatti e attaccare il più velocemente possibile. Questo è stato il clic e abbiamo iniziato a segnare moltissimo". E lo stesso allenatore, dopo aver sorpreso l’Atalanta sabato, ha confermato: "Giocare verticale appena c’è la riconquista mi piace tanto. Il baricentro dipende dagli avversari e dalle strategie".

Andando a studiare i numeri, si vede che la media del baricentro dei nerazzurri in Serie A è di 51,3 metri, mentre con la Dea non a caso è sceso a 44. Nelle altre due sopracitate, il numero resta basso: contro i palleggiatori catalani a ottobre è precipitato a 34,4, mentre contro Spalletti il 4 gennaio si è attestato a 49,7. "In ogni caso, il doppio 1-0 è un messaggio: anche squadre iper-offensive trovano difficoltà a far gol quando questa Inter serra le fila. Il resto, poi, lo fanno le individualità, abili a colpire sia a freddo (vedi il destro laser ai blaugrana di Chala) sia in ripartenza (vedi l’azione per la testata di Dzeko al Napoli). I cavalieri Simone progetta, quindi, il piano anche perché sa di avere cavalieri sparsi per guidare l’impresa. Tutto parte dal portiere, che dovrà di certo usare parecchio le mani, visto che è naturale aspettarsi conclusioni sparse dal City, ma forse ancora più strategici saranno i piedi di Onana", si legge.

