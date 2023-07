La seconda offerta è arrivata in viale della Liberazione: il Manchester United ha messo sul piatto 50 milioni di euro per André Onana, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'Inter al momento non ha ancora ceduto al pressing del club inglese, alla ricerca di un portiere da regalare a ten Hag. Il club nerazzurro resta fermo sulla valutazione di 60 milioni di euro e tra domanda e offerta ballano ancora 10 milioni: una distanza che si può smussare tramite bonus o ritoccando leggermente l'offerta. Il Manchester United vuole iniziare subito il precampionato con Onana.

