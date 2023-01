Colpo di scena sulla questione stadio. "Se non sarà San Siro, il Milan se lo farà da solo. Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio", ha detto il numero uno del club campione d’Italia, Paolo Scaroni , stravolgendo quello che era uno scenario consolidato. Le lungaggini burocratiche, ormai è evidente, non sono più tollerate dai due club. E allora si battono seriamente piste alternative.

E l’Inter che cosa fa? "Anche se da viale della Liberazione non sono arrivati commenti alla bomba di Scaroni, l’ipotesi Meazza da soli non è la preferita della società di Steven Zhang. Anzi. Se davvero il piano San Siro a braccetto con il Milan dovesse naufragare e i cugini rossoneri andare per la loro strada, anche l’Inter sarebbe infatti pronta a tirare su un impianto nuovo e tutto colorato di nerazzurro. Niente Meazza, quindi. Ma stadio altrove", assicura la Gazzetta dello Sport. Almeno 400 milioni l'esborso previsto per un impianto in solitaria.