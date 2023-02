Milan Skriniar, ma non solo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a vendere in estate un altro pilastro degli ultimi anni: Marcelo Brozovic .

Stando a quanto riporta la rosea, alla base della scelta di separarsi dal regista croato, indispensabile fino a pochi mesi fa, non solo ragioni economiche e tattiche. "Certi comportamenti prima e dopo il Mondiale e, soprattutto, il modo altalenante in cui Brozo ha gestito il recupero dall’infortunio, non sono andati giù alla società, che sarebbe ben lieta di ascoltare offerte - scrive la rosea -. Insomma, anche a centrocampo sarà esposta la mercanzia: da un primo giro tra le segreterie europee, è emerso che, nonostante i 30 anni, il regista croato ha diversi ammiratori importanti. È assai probabile, quindi, che l’Inter 2023-24 sia priva dei due vecchi mostri sacri".

