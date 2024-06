Ci siamo: ancora qualche ora e Josep Martinez sarà dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, le parti sono ormai vicinissime e manca davvero poco per chiudere l'affare che porterà il portiere spagnolo a Milano.

Giù domani - secondo quanto si legge - i nerazzurri potrebbero definire il tutto con il Genoa. Occorre trovare la soluzione definitiva a livello di cifre: si balla tra i 15 e i 18 milioni totali, con una contropartita da girare in Liguria.

L'accordo con Martinez è già fatto sulla base di un contratto quinquennale con ingaggio a salire, con partenza da 1,5 milioni nella prima stagione. Satriano e Oristanio sono i nomi preferiti di Gilardino, davanti quindi a Zanotti e Pio Esposito, per il quale il club nerazzurro ha esercitato il controriscatto dallo Spezia. Proprio Satriano potrebbe essere il jolly decisivo dopo la parentesi felicissima al Brest, mentre su Oristanio si registra la possibile volontà ancora del Cagliari.

L'Inter ha seguito per mesi la crescita di Martinez e ne ha apprezzato le doti di forza tra i pali, coraggio nelle uscite e bravura con i piedi. E, cosa non secondaria, disponibilità a una condivisione del ruolo con Yann Sommer, come sottolinea la rosea. Sulla contropartita da girare al Genoa, il discorso resta il solito: l'Inter non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore eletto, strappando magari la possibilità di riportarlo a casa in futuro.