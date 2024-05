Dodici milioni (a salire): questa la cifra chiesta da Lautaro Martinez per firmare il rinnovo con l'Inter. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, dopo l'iniziale volontà di firmare per 10 milioni netti, fatta recapitare dall'agente Camaño a metà marzo, adesso il capitano nerazzurro gioca al rialzo e la cifra si è elevata di un paio di milioni. Cifra non casuale: è la stessa che Vlahovic arriverà a ottenere dalla Juve nel 2025/26.

Anche nell'incontro di ieri, è stata confermata la volontà del capitano nerazzurro di arrivare a un accordo, dunque nessuna rottura. Il segnale è positivo, ma l'Inter non potrà accontentare Lautaro se le cifre in ballo resteranno queste. Il club nerazzurro si può spingere fino ai 10 milioni, premi compresi.

Urgono altri faccia a faccia, che secondo la Gazzetta potrebbero arrivare a brevissimo, anche entro lunedì. Il club ha spesso fatto leva sul senso di appartenenza del Toro, che da parte sua ora deve fare un passo verso i nerazzurri. Palla a Lautaro: accettare il massimo possibile proposto dalla dirigenza interista oppure no. E in questo caso si aprirebbero scenari impensabili fino a poche settimane fa. Il tempo non è così tanto: l'idea è di chiudere prima dell'inizio degli impegni dell'Argentina.