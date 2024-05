In altre circostanze avrebbe debuttato prima della chiusura del campionato in corso, una sorta di anticipazione per questioni di marketing. Ma il regolamento della Lega Serie A vieta di esporre il tricolore prima del 30 giugno, quando sarà ancora di 'proprietà' del Napoli. Per questa ragione la nuova maglia dell'Inter con il logo con due stelle, riporta La Gazzetta dello Sport, verrà lanciata d’accordo con la Nike all'inizio di luglio, nella prima amichevole dopo l’inizio della preparazione estiva ad Appiano Gentile.

L’incontro dovrebbe disputarsi in Italia, prima della partenza a fine luglio per la tournée in Cina organizzata da Suning.