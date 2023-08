Dopo Lukaku, Morata e Scamacca, l'Inter torna con forza su Folarin Balogun. Questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l'esito del summit di mercato andato in scena ad Appiano tra dirigenza e allenatore. I contatti con l'Arsenal vanno avanti e i nerazzurri sperano di abbassare ancora le richieste inglesi, a oggi ferme a 40 milioni. "L’Inter è pronta a fare la sua mossa. Semmai, il nome di Balogun lascia al tecnico qualche perplessità in più: Inzaghi ne riconosce qualità oltre l’ordinario e sul punto di esplodere, ma preferirebbe tenere a bottega un altro genere di centravanti - si legge -. Una prima punta più canonica, “fisicata” e già pronta per le battaglie della nostra Serie A".

Scamacca, in tal senso, sarebbe stato il giusto compromesso tra volontà dirigenziali ed esigenze tecniche. "Il dubbio filosofico tra il profilo “futuribile” più gradito dalla società e le certezze richieste ora e adesso da Inzaghi non porta comunque a uno scontro: a questo punto del mercato e a sole due settimane dall’inizio del campionato, non è uno scoglio che frena le operazioni per Folarin. Del resto, nel caso di (probabile) affondo definitivo su Balogun, ci sarebbe sempre spazio per accompagnare il deludente Correa alla porta e aggiungere un quarto attaccante con altre caratteristiche: in quel caso sì che lo sbarco americano ad Appiano dovrebbe essere abbinato a quello di un numero “9” canonico, di stazza e, ovviamente, senza troppa spesa". Beto ha forse il fisico richiesto e adeguata esperienza italiana ma 25-30 milioni sono considerati eccessivi, mentre è sempre più impervia la via che porta a Morata

