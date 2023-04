Difesa al top - Se in campionato, e in particolare in trasferta, la difesa nerazzurra lascia molto a desiderare, in Europa il discorso cambia. Porta inviolata in sei gare su nove, subendo solo dal Bayern e al Camp Nou. Anche senza Skriniar, il muro regge: Darmian, Acerbi e Bastoni si stanno rivelando una garanzia al pari di Onana.

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: l'Inter rischia davvero di andarsi a giocare la finale di Champions League il prossimo 10 giugno a Istanbul. E nell'edizione di oggi vengono elencati i motivi per i quali i nerazzurri possono legittimamente sperare di arrivare all'ultimo atto della competizione europea come nemmeno il più sognatore dei tifosi osava immaginare.

Lukaku in crescita - Proprio come tutta l'Inter, Big Rom ha un volto in campionato e un altro in Champions. Fondamentale il gol al Porto e pesantissimo quello dell'altra sera a Lisbona. Segnali di vero Lukaku che Inzaghi è pronto a cogliere per sfruttare tutta la sua forza nei mesi chiave della stagione.

Insieme - Ennesimo confronto quello avvenuto dopo il pari di Salerno. Un summit tra tutte le parti - squadra, allenatore e dirigenza - che ha partorito la volontà comune di superare le difficoltà, compattarsi e arrivare agli obiettivi. Non casuale sia arrivata subito la risposta di Lisbona.

Stimoli e trasferte - Le motivazioni fanno la differenza e possono colmare il gap di esperienza a questi livelli, considerando che solo Dzeko e Onana hanno già giocato una semifinale di Champions. D'altronde, nel biennio con Inzaghi, l'Inter ha dimostrato di non soffrire l'altitudine, come dimostrano i risultati del Camp Nou, del Do Dragao, di Anfield e del Da Luz: aspetto da tener presente in questa fase calda della competizione.