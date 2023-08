Fumata nera. L'Inter dice addio a Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'affare è saltato definitivamente. L'ultimo tentativo non è andato a buon fine e le parti hanno deciso così di interrompere i colloqui. L'Inter era molto pessimista circa il buon esito della trattativa, nonostante il papà del giocatore avesse ingaggiato un altro agente ridiscutere dei termini dell'accordo del figlio e le commissioni già concordate con Rafaela Pimenta.

"L'Inter in questo momento è lontana da Samardzic, fuori dalla trattativa, assicurano in viale della Liberazione. I dirigenti nerazzurri riflettono sulla permanenza in mediana di Stefano Sensi, autore di un grande precampionato e valutano le eventuali altre situazioni che il mercato proporrà", si legge sul sito online della Rosea. Resta da capire il futuro dello stesso Samardzic. Il West Ham, in caso di cessione di Paqueta al Manchester City, potrebbe tornare alla carica, ma occhio anche alle piste che portano a Juventus e Napoli.