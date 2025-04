L'Inter resta eccome in corsa per Jonathan David, come scrive stamane la Gazzetta dello Sport (RILEGGI QUI). Ma quello del canadese non è l'unico profilo seguito con attenzione nel torneo di Ligue 1 francese.

Sempre la Gazzetta dà un'altra notizia di mercato sui nerazzurri: la strada per Luis Henrique oggi appare più sgombra di ostacoli. Il motivo? Il Bayern Monaco, l'altra squadra che aveva mostrato interesse per l'esterno brasiliano, sembra essersi defilata parecchio.

"In linea teorica, sembra un semaforo verde per l’Inter, che però vuole abbassare il più possibile la richiesta dei francesi fissata a quota 30 milioni - si legge -. L’obiettivo è lo stesso di David: aggiungere un titolare in ogni reparto. Anche a destra, dietro Dumfries un altro Dumfries, nell’idea che Darmian possa in futuro diventare un jolly utilizzabile principalmente nei tre dietro del pacchetto difensivo".