La Gazzetta dello Sport definisce la ricerca della punta da parte dell'Inter "una discesa verso il basso", iniziata dopo lo strappo con Lukaku e passata attraverso il sogno proibito Balogun, la beffa Scamacca, il passaggio esotico Taremi.

Oggi o domani ci saranno invece le visite mediche per Marko Arnautovic, dietro pagamento di 8 milioni più un paio di bonus al Bologna. "La decisione del club nerazzurro di virare su Arna è stata ponderata a inizio settimana dalla parte sportiva e dallo staff tecnico - si legge -: l’austriaco 34enne è stato considerato il profilo più adeguato per unire le esigenze tecniche della squadra, priva di un giocatore-boa davanti, al budget ristretto sul mercato. Un compromesso obbligato, vista anche la ristrettezza del panorama di punte in giro per l’Europa in base ai paletti di partenza di Inzaghi: uno, forse il più importante, è che il giocatore fosse “maturo”, pronto subito e non da formare".

Contratto da 2,5 milioni a stagione mitigato al lordo dal Decreto Crescita, Arnautovic ha superato anche Taremi, per il quale l'Inter è arrivata a 23 milioni di euro ricevendo un "no" dal Porto. L'iraniano aveva anche la controindicazione della Coppa d'Asia nel mezzo del campionato che sta per cominciare, mentre per Choupo-Moting il Bayern Monaco ha preferito non cedere tenendosi qualcuno che possa rendere più morbido l'atterraggio di Kane in Baviera.