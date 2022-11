Sono passate poche ore dal primo gol realizzato in Serie A con la maglia dell'Inter e l'esclusione dalla Nazionale tedesca ai Mondiali 2022 in Qatar. Il futuro di Robin Gosens , secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , potrebbe essere lontano dall'Inter già a partire da gennaio. In estate ci aveva provato il Bayer Leverkusen, tra un paio di mesi potrebbero bussare altre squadre tedesche: la dirigenza nerazzurra valuterà le offerte, anche se il valore di mercato è sceso.

Chi al suo posto? I nomi sono i soliti. "Dalla suggestione Pasquale Mazzocchi della Salernitana a Ramy Bensebaini in scadenza con il Borussia Monchengladbach, da Alfonso Pedraza che potrebbe spingere per lasciare il Villarreal al croato Borna Sosa. A proposito: dalla Germania si vocifera che lo Stoccarda voglia monetizzare propri asset con qualche cessione nel calciomercato di gennaio per dare respiro a delle casse societarie in enorme sofferenza", si legge sulla Rosea.