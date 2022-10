Il minutaggio che Simone Inzaghi concederà a Romelu Lukaku in Bayern-Inter si aggirerà attorno ai 40 e i 45 minuti, quindi superiore agli spiccioli di partita giocati con Viktoria Plzen e Samp. Immaginarlo titolare domani in Champions League è eccessivo, secondo la Gazzetta dello Sport, ma a tal proposito il tecnico deciderà solo oggi, nell'allenamento di rifinitura. Tutto, comunque, porta a pensare che Big Rom giochi un tempo in Baviera, forse qualcosa in meno, entrando verosimilmente a inizio ripresa. "Ma al di là dell’occhiata all’orologio, sarà un test importante soprattutto in termini atletici, dentro una partita che avrà ritmi europei, spesso ben lontani da quelli italiani, di sicuro superiori a quelli visti con il Viktoria Plzen e due giorni fa contro la Sampdoria", si legge sulla rosea.